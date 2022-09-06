Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 4. Alaşehir Üzüm Festivalinde “En Güzel Sultaniye Üzüm” yarışmasında dereceye giren çitçiler ödüllendirilirken gecesinde de Volkan Konak, konseri izleyicileri coşturdu. Volkan Konak ile beraber sahnede Harmandalı oynayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu izleyenlerden büyük alkış aldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 4. Alaşehir Üzüm Festivalinde “En Güzel Sultaniye Üzüm” yarışmasında dereceye giren çitçiler ödüllendirilirken gecesinde de Volkan Konak, konseri izleyicileri coşturdu. Volkan Konak ile beraber sahnede Harmandalı oynayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu izleyenlerden büyük alkış aldı.

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Alaşehir Üzüm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Pek çok etkinliğin yapıldığı festivalde “En Güzel Sultani Üzüm” yarışması düzenlendi. Kongre Parkı’nda yapılan yarışmaya 44 üzüm üreticisi katıldı. Yılmaz Yıldırım, Songül Sarı, Süleyman Yüksel, Raşit Köşlü, Seyfettin Soylu, Ramazan Erdoğan ve Engin Ceylan’dan oluşan jüri üyeleri üzümleri renk, tat, dane iriliği, salkım görünümü ve hastalıklara karşı mücadele alanında değerlendirmeler yaptı. Yarışmada Ahmet Bayram birinci, Ufuk Bayram ikinci ve Ali Menekşe üçüncü oldu.

Yarışmada ilk üç dereceye ödül verilecekken, üzümlerin güzelliğine hayran kalan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökücüoğlu, ilk atı dereceye girenlerin hepsinin altınla ödüllendireceğini belirtti. Kendisinin de 20 akıllı saat hediye ettiğini belirten Ahmet Öküzcüoğlu, telefonla Alaşehirli zirai ilaç bayilerini ve bazı iş adamlarını telefonla arayarak, yarışmaya katılan tüm üreticilere fiyatları 500 ile 1500 TL. arasında değişen zirai ilaç, kelter, gübre, mazot, elektrikli ev aletleri gibi hediyeler dağıtılmasını sağladı.

Başkan Öküzcüoğlu Volkan Konak ile beraber Harmandalı oynadı

Festival çerçevesinde ünlü sanatçı Volkan Konak, konser verdi. Etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak’ı izlemeye gelenler, meydanlara sığmadı. 24 eseri seslendiren ünlü sanatçı Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Selen Öküzcüoğlu ile birlikte Harmandalı oyununu oynayarak, izleyenlerden büyük alkış aldı.