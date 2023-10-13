Alaşehir Ülkü Ocakları’nda yapılan görev değişim töreninde iki yıldır başkanlığı yürüten eski başkan Çağatay Yayla’nın yerine Savaş Pala göreve getirildi.

Alaşehir Ülkü Ocakları’nda görev değişim töreni yapıldı. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde yapılan törene MHP MYK üyesi Ali Uçak, Alaşehir MHP İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve partililer katıldı. Törende konuşan MHP MYK üyesi Ali Uçak, "Bu günden itibaren, dün yok. Bu günden itibaren kırgınlık, küskünlük kalmayacak, bu günden itibaren, ay yıldızlı bayrağımızı belediyenin önüne dikmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Hep birlikte bıkmadan, yorulmadan çalışarak, seçimi kazanacağız" dedi.

Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, "Bu bir nöbet değişimidir. Çağatay Yayla başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni görevi başarıyla sürdüreceğinden emin olduğumuz, Savaş Pala’ya da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Görevi devreden Çağatay Yayla, "Yaklaşık iki yıldır şerefle sürdürdüğüm bu davamızı, yine şerefle yine devrediyorum. Camianın içinde yine birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğim" derken, yeni Başkan Savaş Pala ise şunları söyledi: "Bugün nöbet değişimi sonucu almış olduğumuz bu bayrağımızı en yükseklere dikmek için şan ve şerefle, bu günlere gelmiş davamızı en güzel yerlere getirmek için birlik ve beraberlik içinde canla, başla çalışacağız."