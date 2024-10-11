Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay Derneği tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilere yönelik tanıtım turu gerçekleştirildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alalşehir Meslek Yüksek Okulunda eğitim almak için farklı illerden gelen öğrenciler için Türk Kızılay Derneği tarafından tanıtım turu gerçekleştirildi. St. Jean Kilisesi’nden başlayan tanıtım turunda öğrencilere tavuklu pilav, ayran ve Türkiye‘ye özgü irmik tatlısı ikramı yapıldı. Bu esnada Japonya’dan gelen turist kafilesi de ikramlardan tatma ve Türk mutfağını bir nebze de olsa tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler daha sonra Toptepe ve Antik Tiyatro alanlarını gezerek incelemelerde bulundular.

Etkinlik hakkında bilgi veren Alaşehir Türk Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Alaşehir Türk Kızılayı ve KYK Yurdu işbirliği ile Alaşehir belediyesinin servis aracı desteği ile ilçemiz dışından gelen Meslek Yüksek okulunda okuyan ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerimize Alaşehir’in kültürel, tarihsel, turistik, ekonomik alanlarını tanıtabilmek amacıyla öğrencileri servislerle gezdirdik. Gezimiz rehberler eşliğinde St Jean Kilisesi gezerek, başladı. Daha sonra Alaşehir’in seyir tepesi olan Toptepe‘den Alaşehir’i tepeden izledik. Buradan Antik Tiyatroyu gezdik. Öğrencilere Alaşehir’i tanıtmak amacıyla kültürel, tarihi,

turistik alanlar hakkında bilgi sahibi ettik. Alaşehir’in ekonomik bilgileri hakkında bilgiler verdik. Bir çok öğrencimiz Alaşehir’e gelip 2 yıl okuduktan sonra, Alaşehir’i tanımadan Alaşehir’den ayrılanlar oluyor. Bundan sonra belirli dönemlerde Alaşehir’e dışarıdan gelen öğrencilerimize , Alaşehir’i tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.