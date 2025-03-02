Alaşehir Türk Kızılay Derneği tarafından Ramazan ayı boyunca her gün 350 kişilik iftar yemeği verilecek. Ramazanın ilk günüyle başlayan iftar programına Alaşehir Belediyesi de çay ve servis hizmetiyle destek veriyor.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kurulan Kızılay çadırında Ramazan boyunca 350 kişiye iftar verilecek. Kızılay çadırının hemen yanına yerleştirilen Alaşehir Belediyesi ikram aracı da her gün iftar sonrası çay ikramında bulunacak. İftar yemeklerinde her gün Kızılay gönüllüleri hizmet verecekler. İlk gün iftarı Kızılay gönüllüsü Ayşe Tuna’nın dualarıyla açıldı. Vatandaşlar Kızılay’a teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi.

Alaşehir Türk Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Alaşehir Türk Kızılay olarak Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurduğumuz iftar çadırında bağışçılarımızın desteği ile her gün 350 kişilik yemek vereceğiz. İftar yemeklerinde personellerimizin yanı sıra gönüllü çalışanlarımız da yardımcı olacaklar. Ramazan ayı boyunca bağışları kabul edeceğiz, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız derneğimize başvurabilirler." dedi.

Belediyeden çay desteği ve servis hizmeti

Alaşehir Belediyesi iftar çadırı önüne koyduğu ikram aracı ile Ramazan ayı boyunca Kızılay’ın kurduğu çadır önünde iftar sonrası vatandaşlara çay ikramında bulunacak. Ayrıca her gün mahallere servis yaparak, minibüslerle iftara katılmak isteyen vatandaşlara taşıma hizmeti verecek.