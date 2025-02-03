Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de okul çevrelerinde ve okul servislerinde denetimlerini artırdı.

Alaşehir İlçe Jandarma unsurlarınca jandarma bölgesi sorumluluk alanında ikinci Eğitim Öğretim Döneminin başlaması sebebiyle ilkokul, ortaokul ve liselerin güzergahlarında olabilecek kazalara karşı tedbir almak maksadıyla planlı kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ayrıca sivil ve resmi ekiplerce okul çevresindeki denetimlerde yabancı şahısların sorgulamaları yapılırken, taşımalı eğitim yapan okul servis araçları da Trafik Jandarması ekipleri tarafından kontrol edildi.

Servis şoförlerine, sürücülere ve öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, trafik kuralları ve önemi hakkında gerekli bilgilendirmeler yapan ekiplerin çabalarıyla eğitim öğretim dönemi ilçede sorunsuz bir şekilde başladı.

jandarmadan yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması ve asayişin korunması için özellikle okul çevreleri ile servis araçları denetim faaliyetlerine önümüzdeki süreçte sıklıkla devam edileceği bildirildi.