Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye tarafından birçok okula yakın olmasından dolayı Kongre Parkında öğrencilere yönelik öğlen yemeği hizmeti başladı. Bir tost fiyatına 4 çeşit yemeğe ulaşma imkanı bulan öğrenciler ve velileri ise aile bütçelerine katkı sağlayacak olan uygulamadan dolayı Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.

Alaşehir Belediyesi öğrencilere öğlen yemeği hizmeti başlattı. Alaşehir Kongre Parkı’nda hafta içi her gün 4 çeşit yemekten oluşan öğlen yemeği hizmeti verilecek. Her gün tabldot usulü hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, öğrenci kartını göstererek 4 çeşit yemeğe 80 TL gibi cüzi bir rakama ulaşabilecek. Uygulama hem öğrencileri hem de velileri sevindirdi.

"Öğrencilerimize sahip çıkıyoruz"

“Öğrencilerimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla başlatılan çalışmanın ilk gününde öğrencilerle buluşan ve öğrencilere ilk yemek servisini yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yeni bir uygulama başlattık. İnşallah beğenirsiniz, menülerimizi takip edin. Her hafta değişik menüler çıkartacağız. Ekonomik bir fiyat olacak. Belki bir sandviç fiyatına olacak. Sizlere 4 çeşit yemek sunacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sağlıklı beslenmenizi istiyoruz. Diyetisyenlerimiz günlük menüleri çocuklarımıza göre düzenleyecekler. Çocukların hem fiziksel, hem de ruhsal gelişimleri beslenmelerine bağlı. Çocuklarımızı dengeli beslemeye çalışacağız. 80 TL gibi bir fiyat alıyoruz, o da bizim maliyetimiz." dedi.

Hem öğrenciler hem veliler mutlu

Yemeğe gelen öğrenciler, "Yemekler çok güzel olmuş, dışarıda bir tost 75-80 TL. Kantinde yiyeceğimiz bir çeşit yemeğe karşılık, burada 4 çeşit, güvenli ve tertemiz yemeği 80 TL’ye yiyoruz. Maddi durumu olmayanlar için çok güzel bir çalışma. Ayrıca okullara yakın bölgelerde güvenilir sosyal tesislerin bulunması bizler için birer şans. Belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz." şeklinde duygularını belirtirken, çocuklarını yemek için Kongre Parkına getiren öğrenci velileri ise şunları söyledi: "Çok güzel bir çalışma olmuş. Öğlen gelirken, çocuğumun isteği olan patates cipsi yaptıracaktım, bir restorana sordum 100 TL dediler. Sadece bir patates cipsi, teşekkür ettim ve almadan, ayrıldım. Çocuğumu alıp buraya geldim. Ama burada o fiyatın altında, güvenli, tertemiz meyvesi, çorbası, pilavı ve ana yemeği 4 çeşit yemek yiyebiliyoruz. Güvenli ve temizliğin yanında fiyat olarak da gayet uygun. Belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz."