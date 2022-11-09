Manisa’nın Alaşehir belediyesi tarafından hazırlanan 10 Kasım özel videosunda 7’den 70’e çok sayıda Alaşehirli vatandaş yer alarak ’İzin silinmez’ vurgusuyla Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları özlemi bir kez daha ortaya koydu.

Manisa’nın Alaşehir belediyesi tarafından hazırlanan 10 Kasım özel videosunda 7’den 70’e çok sayıda Alaşehirli vatandaş yer alarak ’İzin silinmez’ vurgusuyla Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları özlemi bir kez daha ortaya koydu.

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım için ilçe halkının da katılımıyla özel bir video hazırlayarak belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Alaşehirli esnaf, memur, pazarcı, öğrenci, öğretmen, hastanede tedavi görenler hastalar, sağlık çalışanları, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Atatürk büstüne çiçek koyan çocuk gibi hayatın bir çok alanında yer alan vatandaşların 10 Kasım günü saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla hayatın 2 dakikalığına durmasını canlandırması ve ’İzin silinmez’ vurgusu büyük beğeni topladı.

Hazırladıkları video hakkında açıklamada bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da saygı duruşundan yaptığı konuşmada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını canlı kılmak amacıyla Alaşehir belediyesi olarak bir video hazırladık. Videomuza esnafımız, öğrencilerimiz ve Alaşehirli hemşerilerimiz destek verdi. Bu vesileyle Ulu Önderimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz" dedi.