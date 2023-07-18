Hizmet-İş Sendikası ile Alaşehir Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu en düşük işçi maaşı 21 bin 500 TL oldu.

Hizmet-İş Sendikası ile Alaşehir Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı. Alaşehir Belediyesi bünyesinde çalışan daimi işçileri ilgilendiren görüşmelerde en düşük işçi maaşı 21 bin 500 TL oldu. Ayrıca ikramiyeler ortalama 133 güne yükseltilmiş oldu.

İmza törenine Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun yanı sıra Hizmet İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Özlem Akın, iş yeri temsilcisi Emin Namlı ve belediye yetkilileri katıldı.

Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, “Bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz nihayete erdi. Yapmış olduğumuz tüm sözleşmelerde en önemli hedefimiz Hak-İş Konfederasyonumuz ve Hizmet-İş Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın emekçi arkadaşlarımıza duyduğu hassasiyetleri, aynı hassasiyetle üyelerimize yansıtmaktır. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz görüşmelerde belediye çalışanlarımızın alacakları en düşük ücret 21 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 133 gün ortalaması ile ikramiyelerimiz düzenlenmiş oldu. Belediyemizin imkanları dahilinde emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren, emeğin ve alın terinin hakkını veren başta Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na, ekibine ve emeği geçen herkese huzurlarınızda şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek onları korumaya devam edeceğiz. Tüm taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise, “Çalışanlarımıza belediyemiz imkanları doğrultusunda yapılabilecek en iyi oranları vermeye çalıştık. Sözleşmemizin işçilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. İmza töreni sonrası sendika ve belediye yetkilileri, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu.