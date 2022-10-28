Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gençlere ve çocuklara Nutuk ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gençlere ve çocuklara Nutuk ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Alaşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlere ve çocuklara Nutuk ve Türk Bayrağı dağıtıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Belediye binası önüne kurulan stantta 3 bin 500 adet Nutuk dağıtıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da gençlerle bir araya gelerek Cumhuriyetin önemini anlattı. Başkan Ökzcüoğlu, "Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak başta gençler ve çocuklara emanet etti. Bu Cumhuriyeti de yaşatacak olan bizleriz. Biz de belediyemizin kültür ve sosyal etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyeti ve Atatürk’ü öğrenmek ve yaşatabilmek için Atatürk’ün nutkunu ve Türk Bayrağı’nı gençler ve çocuklara hediye ettik. Amacımız Atatürk ve Cumhuriyetimizi tanıtmak ve yaşatmak, dedi.