Hizmet-İş Sendikası ile Alaşehir Belediyesi arasında imzalanan ek protokol ile belediyenin kadrolu işçilerinin maaşlarına brüt 2 bin TL zam yapılmış oldu. Atılan imzalarla Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın da önüne geçilmiş oldu.

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Hizmet-İş Sendikası ile Alaşehir Belediyesi arasında imzalanan ek protokol ile belediyenin kadrolu işçilerinin maaşlarına brüt 2 bin TL zam yapılmış oldu. Atılan imzalarla Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın da önüne geçilmiş oldu.

Alaşehir Belediye Başkanlığı ile Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi arasında ek protokol imzalandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun makamında gerçekleşen imza töreninde Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yer aldı.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat yaptığı açıklamada, ”Alaşehir Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri neticesinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesine ek protokol ile ortalama brüt 2 bin TL iyileştirme yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçtik. Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: “Kadrolu işçi olarak çalışan mesai arkadaşlarımızın geçimlerini daha rahat sağlayabilmeleri için ek protokollerimizi yaptık. İşçilerimiz için brüt yaklaşık 2 bin TL maaş artışı gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun.”

Protokol görüşmeleri imzaların atılmasıyla sona erdi.