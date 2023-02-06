Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa’nın Alaşehir Belediyesi yardım kampanyası başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa’nın Alaşehir Belediyesi yardım kampanyası başlattı.

Alaşehir Belediyesi tarafından yaşanan büyük depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyayla ilgili olarak belediye tarafından vatandaşlara kısa mesaj ve şehir içi hoparlörleri ile çağrıda bulunuldu. Yardım etmek isteyen vatandaşlar istenen malzemeleri Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edebilecekler. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu sabaha karşı meydana gelen Kahramanmaraş ve depremden etkilenen çevre illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere her yaş grubuna uygun kullanılmamış kışlık giysi, battaniye, tüplü soba, uyku tulumu, paketli hazır gıda, su, süt, bebek ihtiyaç ve hijyen malzemesi, çadır, ışıldak gibi ihtiyaçları Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 10.02.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırabilirler. Toplanan yardım malzemelerini en kısa sürede depremzede vatandaşlarımıza ulaştıracağız." dedi.