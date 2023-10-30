Manisa’nın Alaşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı dolayısıyla bin 500 Alaşehirli kadını Anıtkabir’e götürdü.

Alaşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı dolayısıyla “1000 kadınımızla Anıtkabir Ziyareti” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında bin 500 Alaşehirli kadın Anıtkabir, Eski Meclis’i gezme imkanı buldu.

Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte ilk kafileyle birlikte Anıtkabir ziyaretine katıldı. Alaşehirli kadınlar Anıtkabir’de Atatürk’ü ziyaret etti, Atatürk için saygı duruşunda bulundular. Etkinlik hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Planlamamız bin kişi idi. Talepler fazla olunca sayıyı artırmak zorunda kaldık. Amacımız daha çok kadına Anıtkabir’i ziyaret ettirebilmek. Her sene burayı milyonlarca insan ziyaret ediyor. Buraya bu kadar ziyaretin yapılma sebebi hem Atamıza olan özlem, hem de Cumhuriyetimize sahip çıkmak için. Onun için sizlere düşen görev de Atamızın verdiği bu haklara sahip çıkıp, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkıp iki mavi gözün ışığında ilerlemek olacak" dedi.