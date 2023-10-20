Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (GESİDER) ev sahipliğinde gerçekleşen Alarm İzleme Merkezleri Çalıştayı bugün sona erecek.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre, GESİDER ev sahipliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, modern teknolojilerin ve sürekli gelişen güvenlik ihtiyaçlarının doğrultusunda Alarm İzleme Merkezleri Çalıştayı devam ediyor.

Alarm izleme hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla 17 Ekim’de başlayan Çalıştay, 2024 yılı Ocak ayında yapılacak düzenlemeler başta olmak üzere bu alanın geliştirilmesine yönelik Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını öğrenildi.

Çalıştayda, mevzuatta düzenlenmesi gereken hususlar, alarm izleme merkezi yeterlilik şartları, sektörde geleceğin trendleri, teknolojik gelişmeler ve adaptasyon ile alan eğitimleri, uygulamada karşılaşılan sorunların çözüm önerileri gibi konu başlıkları üzerine yoğunlaşıldı.