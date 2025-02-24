Antalya’da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Balıkesirli sporculardan Alara Atmaca Avrupa şampiyonu olurken, Elvin Gülışık da Avrupa 5.’si olarak sıralamada dereceye girme başarısı gösterdi.

23 Şubat-2 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılan Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Balıkesirli milli eskrim sporcusu Alara Atmaca, Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yine aynı şampiyonada milli eskrim sporcu Elvin Gülışık, gösterdiği başarılı performansla 5. oldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesaplarından Avrupa şampiyonu olan Alara Atmaca ve 5. olan Elvin Gülışık ile antrenörleri Onur Atmaca’yı tebrik etti. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özalp’te sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"23 Şubat-2 Mart tarihlerinde Antalya’da devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası’nda, ilimiz milli eskrim sporcusu Alara Atmaca, Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Ayrıca Elvin Gülışık da Avrupa 5.’si oldu. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörü Onur Atmaca’yı ve sporcumuz Alara Atmaca ve Elvin Gülışık’ı tebrik ederiz" açıklaması yapıldı.