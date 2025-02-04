Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli köyüne sezonun ilk karı yağdı. Meteoroloji ve valilik yetkilileri, hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kar yağışının beklendiğini açıklamıştı. Beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte bölgede kar yağışı başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Gümeli ve çevresini beyaza bürüdü. Şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, ekipler buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ekipler, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam edip etmeyeceği ise hava durumuna bağlı olacak.

Bölgedeki vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşılarken, doğa manzaralarıyla ünlü Gümeli’de karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde yağışların sürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.