Bin kişilik kapasitesi olan Alaplı Şehir stadyumunda oynanan iç saha maçlarına Alaplılı futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. 2023-2024 yeni Bal Ligi Grupta yer alacak olan Alaplı Belediyespor’u tribüne desteklemeye gelen taraftarlar artık stadyumda eksik olan projelerin hayata geçirilmesini istiyorlar.

Bal Lig’de mücadele edecek olan Alaplı Belediye spor taraftarları saha dışında yüksek yerlerde maç seyretmek zorunda kaldıklarını, çerde oynayacağı maçlar için ‘tribün’ sorununa çözüm bulunmasını istiyor. Zonguldak’ın Alaplı Belediye spor yönetimi, ve spor taraftarlardan gelen talep doğrultusunda bir an önce stat çevresinde düzenleme yapılmasını istediler. Alaplı futbolseverler; "45 bin insanın yaşadığı Alaplı bölgesinde böyle bir stat bölgemize yakışmıyor. Galip gelmek çok önemli ve çok güzel bir şey. Alaplı Belediye spor taraftarları 1000 kişilik stadyuma artık sığmıyor. Fotoğraflarda maçı kimi zaman dışarıda araçların üstünde kimi zamanda yol üzerinde izlediğini görmüşsünüzdür. Bu konuda siyasilere iş düşüyor .Alaplı’ya bin kişilik statta yetmeyecek" şeklinde konuştu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ise, Alaplı Şehir Stadı Bölgesel Amatör Lig müsabakaları için yeterli donanımda olmamakla birlikte yapısal bir takım eksiklikleri de bulunduğunu ifade etti. Misafir takım taraftarları ve ev sahibi takım taraftarlarının güvenli ve bir düzen içerisinde maçları takip etmesinin sağlayacak tribünlerin bulunmaması yönünde İlçe Spor Müdürlüğüne talepte bulunulduğu öğrenildi.