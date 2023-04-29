Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından yapılan "Akıl ve Zekâ Oyunları İl Turnuvası" finalinde Alaplı Şehit Recep Turan öğrencisi Samet Efe Türkan Ortaokul kategorisinde il birincisi oldu.

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF) ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Akıl ve Zekâ Oyunları İl Turnuvası" finali Zonguldak’da yapıldı. Akıl ve zeka oyunları il finalinde Şehit Recep Turan Ortaokulu öğrencisi Samet Efe Türkan Ortaokul kategorisinde il birincisi oldu. Umut Efe Güleryüz ise Reversi oyununda il 2.si olarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik il birincisi olan öğrenci Samet Efe Türkan tebrik etti ve Türkiye finalinde başarılar diledi.