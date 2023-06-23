Alaplı Belediyesi bünyesinde bulunan tören tipi cenaze aracı yenilenerek hizmete girdi.

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda satın alınarak hizmete konulan yeni cenaze nakil aracının ardından eski tören tipi cenaze aracı baştan aşağıya yenilenerek hizmete girdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yeni cenaze nakil aracının ardından eskisini yenileyerek 2 adet cenaze aracına sahip olduklarını söyledi.

Vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Tekin, “Geçtiğimiz aylarda Belediyemiz cenaze hizmetleri birimine yeni cenaze nakil aracı kazandırmıştık. Tören tipi eski aracımızı da baştan aşağıya yenilenmesi için bakıma almıştık. Bugün de aracımız yenilenerek hizmete girdi. Şuanda Belediyemizde iki cenaze aracımız oldu. Belediye olarak Merkez ve köy ayrımı yapmadan tüm vatandaşların cenaze aracı konusunda taleplerini yerine getiriyoruz. 2 aracımızda İlçemize Hayırlı Olsun” dedi.