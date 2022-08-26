Zonguldak’ın Alaplı’da Yaz Kur’an kurslarının son gününde, Ulu Cami’de kapanış programı düzenledi.

Zonguldak’ın Alaplı’da Yaz Kur’an kurslarının son gününde, Ulu Cami’de kapanış programı düzenledi.

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından çocukların yaz Kur’an Kursu final programı düzenlendi. Alaplı Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliği Alaplı ‘da bulunan Kur’an kursu öğrencileri ve aileleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda 26 Ağustos tarihi itibariyle son derslerine gelen öğrenciler, son haftada yaptıkları kapanış etkinlikleri ile katılım belgelerini aldılar. Yaz Kur’an Kursu kapanış programlarına katılan Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, ”Müftülüğümüz olarak Yaz Kur’an Kurslarımızı çok önemsiyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte İlçemizde açılan Yaz Kur’an Kurslarımızda bu sene 2247 evladımız eğitim-öğretim gördü. Biliyoruz ki halkımızın büyük bir bölümünün dini bilgilerini aldığı ilk yer ,Yaz Kur’an Kurslarımız. Bu sebeple her yıl kurs sayımızı arttırmaya gayret ediyoruz .Bu sene 103 Kursumuzda 118 Hocamız ile birlikte geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza Kur’an-ı Kerim ,Elif-Ba, Namaz sureleri, temel dini bilgilerin yanında Peygamberimizin güzel ahlaki, vatan, millet ve bayrak sevgisi gibi konularda dersler verildi. İstiyoruz ki evlatlarımız kendi kültür ve değer yargılarına göre yetişsin. Annesine ,babasına, devletine, milletine hayırlı evlat olsunlar.2022 Yılı Yaz Kur’an Kurslarımızda eğitim-öğretim gören ve katılım belgelerini alan çocuklarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu kurslarda aldıkları güzel bilgileri yaşar ve yaşatırlar. Yaz Kur’an Kurslarımızda görev yapan ve öğrencilerine rol model olan Hocalarımızı da tebrik ediyorum. rabbim kendilerinden razı olsun” dedi.

Kapanış programları öğrencilere yapılan ikramlar ve katılım belgesi takdimi ile son buldu.