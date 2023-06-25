Alaplı’da yabancı plakalı otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Ahatlı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken bir anda dengesini kaybederek R.E idaresindeki yabancı plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Y. ile arkasında bulunan S.Y. yola savruldu. Kaza sonrasında motosiklet kullanılmaz hale gelirken, motosiklet sürücü E.Y. ile arkasında bulunan S.Y. yaralandılar. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulansla Ereğli’de bulunan Devlet Hastanesine kaldırıldı.