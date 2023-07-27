Zonguldak’ın Alaplı Gençlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen kursa katılan öğrencilere” Okul öncesi din öğretimi projesi” doğrultusunda camide 7-16 yaş grubunda 20 çocuğa, oyunlarla Kur’an-ı Kerim öğretiliyor.

Zonguldak’ın Alaplı Gençlik ve spor müdürlüğü tarafından başlattığı "Okul öncesi din öğretimi projesi” projesi kapsamında, Alaplı merkez mahallelerdeki Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşmasını sağlıyor.

Gençlik merkezlerine katılan öğrencilerin, çeşitli etkinliklerden yararlanmasının amaçlandığı proje çerçevesinde, Alaplı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Çağlayan Camisine gelerek dini bilgiler öğreniyorlar, hem de çeşitli sportif etkinliklerle vakitlerini en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanında, gönüllü eğitmenler eşliğinde sportif ve sanatsal etkinliklere katılan öğrenciler, Kur’an kursu sonrasında gönüllerince eğleniyor. Proje kapsamında gönüllüler, Çağlayan Camii Kur’an kurslarında eğitim gören yaklaşık 20 öğrenciyle, bir araya geldi. Kurulan oyun parkurunda sportif faaliyetler gerçekleştiren çocuklar, doyasıya eğlendi. Oyun sonunda öğrencilere çikolata ikram edildi.

Kur’an Kursuna gelen tüm öğrencilere dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim’in öğretildiğini ifade eden Gençlik ve spor İlçe Müdürü Zafer Can, "Aynı zamanda öğrencilerimizin sıkılmasın diye Alaplı Gençlik Merkezi olarak sportif etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler öğrencilerimizin çok hoşuna gidiyor. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Kur’an kursuna gelen öğrenciler ise yapılan etkinliklerden memnun olduklarını belirterek, Alaplı Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.