Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Mollabey ile Karaçallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil G. (73) İdaresindeki 67 SH 211 plakalı Otomobil ile karşı yönden gelen Melih Ş. (25) idaresindeki 10 B 0025 plakalı motorsiklet çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün Melih Ş.’nin hayati tehlikesi devam ederken, yolcu olarak bulunan İsmail E.’nin yaralandığı bildirildi. Olay yerinden motosiklet çekici yardımı ile kaldırıldı.Trafik jandarma ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.