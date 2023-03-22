Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, unutulmaya yüz tutan ilçeye özgü "Kara çatlak" üzümünün yetiştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması amacıyla Kaymakamlığı önderliğinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kaybolmaya yüz tutan bu güzel üzüm çeşidinin üretiminin artırılması amacıyla bir çalışma başlattı.

Yerel bir tür olan Kara çatlak üzümünün kaybolmaya yüz tuttuğunu aktaran Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, "Kendine özgü bir tadı olan bu güzel üzüm türünün yeniden üretimini artırmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak geniş çerçeveli bir proje yaptık. Proje çerçevesinde ilçemizde üç kuşaktır Kara çatlak üzümü yetiştiriciliği yapan Sabırlı köyü sakinlerinden Muammer Timurlenk’e ait asmalardan aldığımız kalemlerden fidan yetiştirerek, toplu bahçeler kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk etapta, bin adet fidanla 3 dekar toplu bahçe kurarak, ileriki yıllarda üretim alanını genişletmeyi amaçladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Asma bahçesinden alınan kalemlerin Kocaman Orman Fidanlığında köklendirme çalışmalarına başladık. Projeye katkılarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Cemalettin Çataklı ’ya, İl Genel Meclisi üyelerimiz il genel meclisi başkanı Necdet Karaveli , ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İzzet Çetin ile kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."