Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ Alaplı Kapalı Salonunda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Alaplı Kapalı Salonunda toplamda yaklaşık olarak 400 öğrenci test edildi. İlçede bulunan ilkokullarında okuyan öğrencilerin; boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun spor branşlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Alaplı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can’ın tarama faaliyetlerini yerinde inceleyerek öğrencilerle bir araya geldi. Görevli antrenörler ve Beden Eğitimi Öğretmenleriyle özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Zafer Can, projenin Türk Sporu için bir devrim niteliğinde olduğunu belirterek "Yapılan taramalar sonucunda çocuklarımızın fiziksel özellikleri belirlenecek ve çok geniş bir envanter Türk sporunun hizmetine sunulacak" dedi.