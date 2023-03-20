Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren Alaplı Belediyespor, Çaycumaspor ile karşılaştı.

Maçtan önce tam bir centilmenlik örneği yaşandı. Alaplıspor’lu teknik heyet ve futbolcular her hafta olduğu gibi rakiplerini çiçeklerle karşıladılar. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Alaplı Belediyespor, rakibini 4-0 mağlup etti. Sarı-Mavili ekip bu sonuçtan sonra puanını 49’a çıkartarak grupta yeniden liderliğe yükseldi. Çaycumaspor ise 22 puanda kaldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, galibiyet sonrası futbolcuları tebrik etti.