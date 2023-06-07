Alaplılı hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitti.

Zonguldak’ın Alaplı hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Yılı Hac Organizasyonunda, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları Alaplı Merkez Camii önünde yapılan program ardından dualarla uğurlandı. Programa Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı, Din görevlileri ile beraber hacı adayları ve aileleri katıldı.

Alaplı Camisinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı, "Bizler, Milletimiz gelecek nesillerimiz için sizlerden kutsal topraklarda dua etmenizi istiyoruz. Çıktığınız bu yolculuk mübarek. Sizlerin yerinde olmak isteyen çok insan var. Hac meşakkatlidir. Hac zor bir ibadettir. Allah sabrını ve kolaylığını versin inşallah. Rabbim hayırlı bir şekilde gidip, gelmeyi sizlere nasip etsin" diye konuştu.

Hacı adayları Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı’nın yaptığı duanın ardından kutsal topraklara gitmek üzere Alaplı’dan ayrılarak topluca hava limanına gitmek üzere uğurlandı.