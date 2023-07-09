Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağı Dağ köyünde geleneksel hale gelen futbol turnuvası düzenlendi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağı Dağ köyü futbol sahasında düzenlenen geleneksel hale gelen Kurban Bayramı futbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. 20 takımın katıldığı turnuvada şampiyonluğu Aydınyayla köyünü 4-2’lik skorla yenen Sarı Kadı köyü futbol takımı oldu. Turnuvada şampiyon olan Sarıkadı köyü futbol takımına kupa hediye edildi. Maçın bitiminin ardından yüzlerce Sarıkadı taraftarı sahaya inerek futbolcularla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Turnuva Komitesi Sorumlusu muhtar İsmail Sevim turnuvaya katılım sağlayan tüm takımlara ve davetlerini kırmayıp final maçına gelen herkese teşekkürlerini sundu.