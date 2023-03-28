Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, denetimlerde gramaj başta olmak üzere üretim yerlerinde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle kontrol ediyor. Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürü Şeyda Daşgın, vatandaşın 11 ayın sultanı Ramazan’ı huzurlu geçirmesi için denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceğini belirterek şöyle dedi:

“Fırınlarımızda yaptığımız denetimlerde fiyat listesi, etiket kontrolü ve gramaj ve üretim yerlerinde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Bu denetimleri bizim rutinimiz ama Ramazan ayında biraz daha sıklaştırarak kontrollerimizi yapıyoruz. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uyguluyoruz. Kurallara uyanlara ise teşekkür ediyoruz."