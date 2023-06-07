Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi

Sahil Parkta düzenlenen etkinliği Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte Belediye Başkanı Nuri Tekin ve öğrenciler çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Sahil Park’ta çöp topladı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Alaplı bırakmak adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Tekin, “Dünya Çevre Günü dolayısıyla geleceğimiz olan gençlerimizle bir farkındalık oluşturmak için Sahil Park’ta güzel bir etkinlik düzenledik. Belediye olarak tüm bireylerin çevre temizliğine karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu güne kadar İlçemizde birçok sıfır atık projesini hayata geçirdik. Bunlardan en başında ’Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları’ geliyor. İlçe merkezi ve mahallelerimizde erişimi kolay olan noktalarına ’Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları’ yerleştirerek tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak adına önemli bir çalışma yaptık. Bu çalışma 3 yıldır büyük bir ilgi gördü. Yine okullarımıza dağıttığımız atık pil kutularını öğrencilerimiz atık pil ile doldurarak Belediyemize teslim ediyorlar. Bunu gibi birçok sıfır atık projeyi gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.