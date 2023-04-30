Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından birine sahip Kdz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde, av yasağı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi.

Alaplı’da uzun yıllar Balıkçılık yapan Aydın Erdoğan , denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başladığını ve hava şartlarının da olumsuz etkilendiğinden ve bu iki unsurun tezgahlarda balık fiyatlarını artırdığını söyledi.

Fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesinin beklendiğini dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde havanın açılmasından sonra kıyı balıkcılığı istavrit, barbun, mezgit,gibi balıklar tezgahlarda yerini alacaktır. Fiyatlar da buna paralel olarak düşecektir" dedi.

Tezgahlarda hamsi kilogramı 140, mezgit kilogramı 120, levrek tanesi 80, çupra tanesi 60 ve alabalık tanesi 40 liradan satılıyor.