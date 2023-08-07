Zonguldak’ın Alaplı İlçe Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından ’1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası’ dolayısıyla bayan personellerine yönelik Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme konulu seminer düzenlendi.

Zonguldak’ın Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rabia Açıkgöz ve Çocuk Hastalıkları, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen ve hastanede çalışan ebeler tarafından annelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer Alaplı Kültür toplantı salonunda gerçekleştirildii. Sağlık personelleri tarafından verilen seminerde emzirme için gerekli profesyonel ve toplumsal desteğin sağlanması, annelerin emzirme ile ilgili tecrübe kazanmaları gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, anne sütünün yeni doğan bebek için en iyi, en doğal besin olduğunu ifade eden eğitmenler, başarılı bir emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi için, annelerin doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında aileler ile birlikte tüm sağlık sektörü tarafından da etkin olarak desteklendiğini söyledi.