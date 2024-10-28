Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Merkez Komutanı Deniz Albay Mahmut Çınar ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından Atatürk Anıt’ına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene gaziler, öğrenci ve öğretmenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Alaplı itfaiye personeli, Alaplı Belediye personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Muhtarlar, partilerin siyasi temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Kutlama etkinlikleri bu akşam 18:30 gerçekleştirilecek fener alayı ve yarın 11:00 de Alaplı güreş sahasında yapılacak kutlamalar ile sona erecek.