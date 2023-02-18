Zonguldak’ın Alaplı Ziraat Odası 7. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Şeref Türkoğlu yeniden seçildi.

Zonguldak’ın Alaplı Ziraat Odası 7. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Şeref Türkoğlu yeniden seçildi.

Alaplı Ziraat Odası’nın Belediye Kültür salonunda gerçekleşen seçiminde Kongrede, 26 yılı aşkın süredir başkanlık görevini sürdüren Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Kongrenin gündem maddeleri okunarak genel kurulun oyuna sunulurken, seçim maddesi gereğince, tek liste halinde gidilen seçimlerde 6. Dönem sonrasında yeniden Ziraat Odası başkanlığın Şeref Türkoğlu seçildi. Yeniden Ziraat Odası başkanlığına seçilen Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, şunları kaydetti:, "Şu anda İlçe Tarım Müdürlüğü ile yürüttüğümüz projeler var. İnşallah bunlar da onaylanıp hayata geçerse ilçemize ve çiftçilerine daha büyük ve verimli makineleri kazandırmış olacağız. Oda bünyesindeki çalışanlarımızla ve yönetim kurulu üyelerimizle çiftçilerimizin huzur ve refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Oda faaliyet ve hesap raporlarının ibrasının ardından seçime geçildi. 54 delegenin oy kullandığı seçimde 21 kişilik oda meclisi belirlendi. Meclis 7 kişiden oluşan oda yönetim kurulunu belirleyecek.