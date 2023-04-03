Alaplı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından tavuk yetiştiriciliğini teşvik amacıyla 5 bin adet tavuk üreticilere dağıtıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan Ziraat Odası tarafından yumurta üretimi ve tavuk yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Tavuk üretimini arttırmak amacıyla çiftçilere uygun fiyatla yumurtalık tavuk dağıtıldı. Ataks ve lohman (kırmızı tavuk), sosex (beyaz tavuk), ataks (siyah tavuk) cinsi tavukları üretici firmayla anlaşma sağlayarak üreticiyle buluşturduklarını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, "Üyelerimize kaliteli yumurta tavuk alma olanağı oluşturmak için firmalarla bağlantı kurduk" dedi.

Türkoğlu, "Bu yıl aralıklarla dağıtılan tavuk sayısı 10 bine ulaştı. Üreticiye yönelik gerçekleştirdiğimiz tavuk kampanyası ile köylerimizde organik yumurta ve tavuk sayısında artış olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.