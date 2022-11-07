Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Karşıyaka dolgu alanında 300 metre uzunluğundaki sahilin çöp, moloz ve plastik atıklarla dolması tepki çekti.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Karşıyaka dolgu alanında 300 metre uzunluğundaki sahilin çöp, moloz ve plastik atıklarla dolması tepki çekti.

MHP Alaplı İlçe Başkanı Erol Oktay, yapılan dolgu çalışmalarında yönetmeliklere ve projeye aykırı davranılarak doğaya ve özellikle denize zarar verildiğini söyledi. Karşıyaka sahilinin yakınında biriken çöplerin çevre kirliliği oluşturduğuna ve yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahilin kirlendiğine dikkat çeken Oktay, duruma tepki gösterdi. Köy ve mahallelerden toplanan çöplerin dahi deniz kenarına atıldığını söyleyen Oktay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediyeye 185 bin metre üzerine dolgu yapılması için tahsisini verdi. Projede dolguda kullanılacak malzeme içerisinde taş ve nebati toprak dışında hafriyat, çöp gibi atıkların olmamasına dikkat edileceği, bu atıkların dolgu alanına dökülmeyeceği belirtilmesine rağmen çöp hafriyatı dolgu amaçlı kullanılmak suretiyle deniz üzerinde çöp katmanları oluşmasına neden olunmuştur. Halen önlemsiz dolgu çalışmaları sürdürülmektedir" dedi.