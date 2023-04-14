Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte yıpranmış park ve bahçelerin bakım ve onarım alanlarda peyzaj ve yenileme çalışmalarına hız verirken,vatandaşların ortak kullandığı parklarda bulunan kamelya ve bankları, spor aletlerini, aydınlatma direkleri ile çöp kovalarını yeniliyor.

Alaplı Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat zaman geçirebileceği, soluk alabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri park ve yeşil alanlarda bitki bakım ve düzenlemelerin dışında; alanlarda bulunan oturma grupları, spor aletleri ve oyuncakların bakım ve tamiratlarını yenilemeye başladı.

Müdürlük bünyesinde oluşturulan tamirat ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Alaplı sahil alanındaki park ve çevre mahallelerde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda, alet ve ekipmanların kullanıma elverişli hale getirilebilmesi için çalışmaları başlandığı belirtildi.