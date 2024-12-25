Alaplı Merkez Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinde düzenlenen eleme maçlarını kazanarak Zonguldak’ta gerçekleştirilecek il şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Alaplı ve Kdz. Ereğli’de yapılan "Ortaokul Küçük Kızlar Voleybol" eleme maçlarında Alaplı’yı temsil eden Merkez Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, finalde Bahçeşehir Takımı’nı 2-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Okul Müdürü Mehmet Kaymakcı, başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik etti. Kaymakcı, yaptığı açıklamada, "Önce ilçemizde, ardından Kdz. Ereğli’de düzenlenen eleme maçlarını kazanarak il şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Küçük kızlarımızın Zonguldak’taki şampiyonada birinci olacaklarına yürekten inanıyorum. Başta beden eğitimi öğretmenimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zonguldak il şampiyonası, 27 Aralık 2024 Cuma günü düzenlenecek.