Yenilenecek halının ortasında, caminin ana kubbesinin süslemelerine uygun dev bir motif bulunacağı öğrenildi.

Alaplı’da, 250 yıllık tarihi olan 2003 yılında özel mülk izniyle tadilattan geçilen Alaplı Merkez tarihi Camii’nin halılarının değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Vakıflar bölge müdürlüğü ekipleri camiye gelerek halıların ölçülerini aldı. 2023 yılında ödenek alınması halinde yaz sezonunda halıların yenileneceği öğrenildi.

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