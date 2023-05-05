Zonguldak’ın Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi öğrencileri bahar öncesi Gençlik Merkezi gönüllülerinin katılımıyla "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş" sloganıyla Geleceğe bırakılacak en güzel miras, çevre etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Alapı Gençlik Merkezi birlikte KYK Öğrencileri katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can yaptığı açıklamada, Çevre Günü’nde gönüllülerin katılımıyla Alaplı sahillinde çöp toplama etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Can, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, genç birey-doğa ilişkisi ekseninde yürüttüğü yeşil bir dünya için gençlerin doğaya karşı saygı ve sevgi duygularının içselleştirilmesine, çevresel duyarlılığın gelişmesine deneyimlerle zenginleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Zafer Can, bu deneyimi gençlere arkadaşlık ve dostluk ortamında sağlayarak Alaplı Sahil Parkında Gençlik ve Spor Faaliyetleri ile birleştirerek bahar öncesi bir etkinlik yaptıklarını belirtti ve faaliyete katılan gönüllülere ve gençlere teşekkür etti.