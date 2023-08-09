Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Erdem yuva bağlı, Karayolları tarafından maliyeti yaklaşık 4 milyon lirayı bulan asansörlü yeni üst geçit yapıyor

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, kendi sorumluluk alanı içinde olan D 010 Akçakoca Zonguldak yolunda artan araç yoğunluğunu dikkate alarak, ömrünü tamamlayan Erdem yuva yaya üst geçidinin kaldırılarak yerine modern bir yaya üst geçidi yapılıyor.D-010 Karayolu’nun Erdem yuva mevkiinde bulunan yaya üst geçidi kaldırılarak, yerine 65 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte, 5,5 metre yüksekliğe sahip 1 adet asansör yeri boş bırakılarak çelik yaya üst geçidi yapılması için çalışmalara başlandı.

Üst geçidin söküm çalışmalarını inceleyen 15. Kastamonu Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Alaplı halkına hizmet veren üst geçidinin kaldırılmasına yönelik şu açıklamayı yaptı,” uzun yıllardır bu geçit Alaplı halkına hizmet verdi. Şimdi Alaplı Erdem Yuva D-010 karayolunun rahatlaması ve metal yorgunluğu nedeniyle üst geçidin kaldırılması gerekiyordu, şimdi yerine daha modern ve daha güzel bir geçit için yerleştirme çalışmalarına başladık ” dedi.