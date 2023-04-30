Zonguldak’ın Alaplı Devlet Hastanesi’nde ‘beyaz kod’ konusunda personele yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Alaplı Devlet Hastanesi’nde acil durumları ilgili hastane personeline iletebilmek için kullanılan ‘beyaz kod’ uyarı sistemi tatbikatı gerçekleştirdi. Hizmet kalitesini arttırabilmek amacı ile hazırlanan senaryoya göre gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre hastanede hasta rolü oynayan personel, sıra beklemede mağdur edildiğini öne sürerek gişe personeline öfkeli ve tehditkar davranışlarda bulunmaya başlayınca “Beyaz Kod” süreci başlatıldı. Hasta rolünü oynayan personel gişede bekleyen bir vatandaşın önüne geçip fiziksel ve sözel saldırıda bulununca gişe görevlisi, 1111’i tuşlayarak beyaz kod alarmı verdi. Alarm üzerine güvenlik görevlileri ve hastanenin farklı birimlerinden görevliler kısa sürede olay yerine geldi. Güvenlik görevlileri saldırganı olay yerinden uzaklaştırırken, tatbikat başarı ile tamamlandı.