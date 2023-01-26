Zonguldak’ın Alaplı Belediye Spor Kulübü, oynanan Akınspor maçında yaşanan tribün ve saha olaylarının ardından açıklama yaptı.

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Spor Kulübü, oynanan Akınspor maçında yaşanan tribün ve saha olaylarının ardından açıklama yaptı.

TFF Bölgesel Zonguldak’ın Amatör Lig 3’cü grupta mücadele eden Alaplı Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna duyurulur: 22 Ocak 2023 Pazar günü Alaplı Şehir Stadında oynanan Alaplı Belediyespor-Akınspor maçında yaşanan tribün ve saha olayları her iki kulübü de derinden üzmüş ve ne yazık ki yaşanan bu olaylar sahada mücadele eden her iki takımın futbolcularının emek ve alın teri ile verdikleri mücadelenin önüne geçmiştir. İki kardeş ilçenin iki kardeş takımı arasında oynanan müsabakada yaşanılan bu tür olayları tasvip etmemiz mümkün değildir. Maçlar 90 dakika olsa da dostluklar sonsuza kadar bâkidir. Bundan sonra oynanacak olan müsabakalarda bu tür olumsuzlukların yaşanmamasını temenni ederek, rakibimiz Akınspor’a şampiyonluk yarışında başarılar dileriz.