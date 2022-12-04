Ferdi Tatoğlu, Tayfun Kurnaz ve Atakan Pamuk triosunn yönettiği maçta 90 dakika boyunca rakibi karşısında üstün oynayan Alaplı Belediyespor sahadan 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig Aytunç Topaloğlu sezonunun 11. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Alaplı Belediyespor, Çaydeğirmeni Hüseyin Külah Sahası’nda Çaydeğirmeni Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Zonguldak’ta oynanan amatör lig müsabakasında Alaplı Belediyespor rakibini 3-0 mağlup etti

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