Zonguldak’ın Alaplı Şehir Stadyumunda Aaplı Belediye Spor, Elvanpazarcıkspor’u konuk etti. Taraftarlar adeta maçın her 6 dakikasında bir gol izledi.

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Zonguldak’ın Alaplı Şehir Stadyumunda Aaplı Belediye Spor, Elvanpazarcıkspor’u konuk etti. Taraftarlar adeta maçın her 6 dakikasında bir gol izledi.

Amatör Lig 3’cü grupta evinde Elvanpazarcıkspor’u konuk eden Alaplı Belediyespor adeta gol olup yağdı. 90 dakikada 16 gol atan Alaplı Belediyespor taraftarlarına her 6 dakikada bir gol izletti. 16-0 ‘lık sonucun ardından ligde 39 puanla liderliğini sürdüren Alaplı Belediyespor, kalesinde ise bugüne kadar 11 gol gördü.