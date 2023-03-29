Zonguldak Süper Amatör Lig’inde mücadele eden Alaplı Belediye Spor bu hafta deplasmanda Kozlu İhsaniye spor takımını konuk oldu. Müsabakadan 13-0 galibiyetle ayrılarak puanını 57 çıkaran Alaplı Belediye Spor bitime bir hafta kala şampiyonluğun en güçlü adayı için ipi göğüslemek için gün sayıyor

Zonguldak Süper Amatör Lig’inde oynanan Kozlu İlçe Stadyumu’nda İhsaniye spor ile Alaplı Belediye spor deplasmanda , maçtan 13-0’lık skor ile ayrılarak hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Alaplı Belediye Spor galibiyetle ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e yükselme şansı yakalayan Alaplı Belediye Spor ayrıca bugüne kadar oynadığı maçlarda 99 gol atarken kalesinde sadece 16 gol gördü ve 57 puanı ile rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi.

Alaplı Belediyesi tarafından Alaplı’ya kazandırılan spor merkezi ile tesisleşme konusunda da büyük işlere imza atan kulüp başkanı ve aynı zamanda Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin “Bu sene o sene hep birlikte BAL Ligine diyerek çıktığımız bu yolda bitime bir hafta kala liderliğimizi devam ettiriyoruz . Alaplı’lar her şeyin en iyisini hak ediyor, amacımız Alaplı’lar ve bölge sporuna gençlere hizmet etmek.” Bizleri bu gün yanlız bırakmayan Alaplı Spor sevdalılarına ve camiamızın her ferdine çok teşekkür ediyorum. Bu takım bu sene Allah’ın izniyle şampiyon olacak. Bu galibiyetten dolayı futbolcu kardeşlerimi teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Galibiyetimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah haftaya da şampiyon olarak tamamlarız. "dedi ve takımını teknik ekibini tebrik etti.