Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Aşure programı Cuma namazı sonrası Alaplı Merkez Cami önünde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri programda Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aşure gününün, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ‘Bugün burada düzenlediğimiz aşure günü etkinliği ile vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte paylaşmanın ve birlikteliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılan herkesten Allah razı olsun, Allah birlik beraberliğimizi bozmasın, Allah niyetimizi kabul etsin’ dedi.

Alaplı Belediyesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti Milletvekilleri ve temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.