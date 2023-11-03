Zonguldak’ın Alaplı Belediye Meclisi tarafından Karşıyaka Mahallesi dolgu alanında 10 dönüm üzerine kurulan Parka ‘T.C. Alaplı Belediyesi 100.Yıl Sahil Parkı’ adı verildi.

İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun destekleriyle geçtiğimiz yıl Karşıyaka Mahallesinde 10 dönüm alan üzerine yapımına başlanarak tamamlanan Aile Parkı’nın ismi Alaplı Belediyesi Meclisinin aldığı kararla ‘T.C. Alaplı Belediyesi 100.Yıl Sahil Parkı’ oldu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri tekin, Alaplı Belediye Meclisi’nin bugün gerçekleştirilen Kasım ayı olağan meclis toplantısının 3. gündem maddesinde oy birliği ile T.C. Alaplı Belediyesi 100.Yıl Sahil Parkı ismi verilen parkın yapımında büyük destekleri olan İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ettiğini söyledi.

T.C. Alaplı Belediyesi 100.Yıl Sahil Parkı Batı Karadeniz’in giriş kapısı olan İlçemiz için ayrı bir öneme sahip olup ayrı bir güzellik katmıştır diyen, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘10 dönüm alan üzerine kurulan parkımızda yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuklarımız için oyun gurupları, doğal ağaçlardan yapılan survivor oyun parkuru ve kafe bölümü bulunmaktadır. Parkımızın Alaplı’mıza kazandırılması için destek olan İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve bu kararın alınmasında bizlere destek olan Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.