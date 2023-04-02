Zonguldak Süper Amatör Lig’inde mücadele eden Alaplı Belediye Spor, Yeni Mahalle spor ile oynadığı maçtan 9-0’lık skorla galibiyet ile ayrılarak şampiyon olarak BAL Ligi’ne yükseldi.

Ligin 23. Haftasında, Zonguldak Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Alaplı Belediye Spor ile Yeni Mahalle Spor 02 Nisan 2023 günü Alaplı Şehir stadyumda girdiği şampiyonluk mücadelesinde Yeni Mahalle Sporu 9-0 yenerek BAL ligine adını yazdırdı.

Karşılaşma sonunda Alaplı Belediye Spor yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular ‘sen çok yaşa Alaplı Belediye Spor’ ve ’2022-2023 şampiyonu Alaplı Belediye spor’ tişörtleri giyerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, "Şampiyonluk kupası yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların alınlarının hakkı, alınlarının terinin hakkı, şampiyonluk Alaplı’ya armağan olsun. Bölgesel BAL Ligde başarılar diliyorum" dedi.

Alaplı Belediye Başkan Nuri Tekin ise şampiyonluklarını vatandaşlara armağan ettiklerini belirterek, "Alaplı halkı ve Alaplı Belediye spor Süper Amatör liginde maçlarında başarılı maçlar çıkararak, şampiyon oldu. Yönetim kurulumuzla, teknik heyetimizle, futbolcularımızla, malzemecilerimizle, taraftarlarımızla, Alaplı halkımızla, basınımızın güzide temsilcileriyle bir aile ortamı oluşurken, birlik beraberlik içerisinde başarı geldi. Çalışmalarımızı, emeklerimizi Allah boşa çıkarmadı. Bizlere maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Alaplı , halkıyla, takımıyla profesyonel ligleri hak ediyor. İnşallah bu sene Bölgesel BAL Ligin de iyi bir kadro kurarak, iyi mücadele ederek istediğimiz hedefe ulaşırız. Alaplı her şeyi hak ediyor. Şampiyonluk şehrimize, halkımıza, taraftarlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü Gökman Başoğlu, sezon başından bu yana iyi çalıştıklarını vurgulayarak, "Herkes tatil yaparken biz çalıştık emek harcadık ve çalışmamızın karşılığını aldık. Yönetim kurulumuza, Alaplı taraftarlarımıza şampiyonluğu armağan ediyorum. İnşallah Alaplı daha iyi yerlerde olacak. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Alaplı Belediye spor ’un taraftar grubu ’Mavi Şeytanlar’ Alaplı Şehir Stadında takımlarına 90 dakika destek vererek, şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Karşılaşma sonunda taraftar grubu, protokol üyeleri, Alaplı Belediye sporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla davul zurna arasında şampiyonluğu kutladılar.