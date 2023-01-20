Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak tarihinde hava sıcaklığı 21.5 derece olarak ölçüldü. Türkiye’nin en sıcak yeri olarak ölçülen Alaplı adeta Türkiye rekoru kırdı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak tarihinde hava sıcaklığı 21.5 derece olarak ölçüldü. Türkiye’nin en sıcak yeri olarak ölçülen Alaplı adeta Türkiye rekoru kırdı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dün ve bugün son 50 yılın en sıcak günleri yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde 21.5 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havanın ardından susuzluk yaşanabileceğini belirten vatandaşlar, hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin önümüzdeki süreçlerde olumsuz sonuçlar yaşatabileceğini ifade ettiler. Öte yandan sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için mola saatlerini park ve bahçelerde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise ailesiyle dolaşarak güzel havanın tadını çıkarttı.

Ayrıca hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor.