Alanya’nın Almanya’daki kardeş şehri Gladbeck’ten Erasmus değişim programı kapsamında gelen 8 öğrenci, Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte sürdürülebilir doğal enerji alanında projeler geliştirme çalışmaları yaptı.

Hüseyin Girenes Fen Lisesi ile birlikte yürütülen program kapsamında Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule okulundan gelen öğrenciler, 10 gün süren eğitim ve proje geliştirme programına katıldılar. Öğrenciler, Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Hidroelektrik Santrali (HES) projelerini inceleyerek enerji üretimi ve yenilenebilir kaynakların kullanımı hakkında detaylı bilgi aldılar. Alanında uzman eğitimciler tarafından yönlendirilen öğrencilere, sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi ve çevresel etkileri konusunda eğitim verildi.

Ortak projeler sergilendi

Programın son günü, Hüseyin Girenes Fen Lisesi bahçesinde Türk öğrenciler ile birlikte hayata geçirdikleri projeler hakkında bir sunum gerçekleştiren öğrenciler projelerini tanıttılar.

Programa, Belediye Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Abdurrahman Açıkalın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çalışmalarıyla Alanya ve Gladbeck arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendiren öğrenciler, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemini vurgulayıp, birlikte yürüttükleri çalışmalar sayesinde çevreye duyarlı bir bakış açısı kazandıklarını ve farklı bir kültürle kaynaşma fırsatı bulduklarını ifade ettiler. İlerleyen dönemde Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencileri de aynı proje kapsamında Almanya’ya giderek çalışmalar yürütecek.